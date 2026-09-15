Terzo e ultimo appuntamento, venerdì 18 settembre, a Villa Verde, con “Parole nel Bosco”.

Atto conclusivo, dunque, dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” e dall’associazione “Bàini 2.0”, che ha animato i pomeriggi attraverso le iniziative programmate tra fine agosto e la prima metà di settembre.

La settima edizione della rassegna, nel salone letterario tra gli albero di “Mitza Margiani”, ha come tema “Geografie Interiori”. Venerdì, a partire dalle 17.30, la presentazione del romanzo di Elias Mandreu, intitolato “Se Dio Vuole”.

Dialogherà con l’autore Lisa Chessa. Nei precedenti due appuntamenti, la rassegna “Parole nel Bosco” ha ospitato Graziella Monni, che ha presentato il suo lavoro “La Ragazza della Solitudine”, e Davide Piras, con il suo nuovo libro “Femmenella”.

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