La Consulta Giovani di Villaurbana è tutta al femminile. Qualche giorno fa, infatti, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo. Una consulta a forte tinte rosa: le cariche all’interno dell’associazione, che riunisce i giovani del paese dai 15 ai 35 anni, sono tutte ricoperte dalle ragazze del paese. A essere eletta presidente della Consulta è stata Greca Meloni, 19 anni; vice-presidente Aurora Pisci (18 anni), Rachele Zucca (19 anni) sarà Tesoriere, Marta Padroni (18 anni) è la nuova Segretaria, mentre il direttivo è completato da Anna Zucca (18 anni), Sofia Padroni (18 anni) e Tania Atzeni (18 anni). “Il nostro obiettivo principale – spiegano alla Consulta - è ridare vita giovanile al paese, e soprattutto dare uno spazio ai giovani. Vogliamo creare un ambiente di amicizia in cui tutti possono sentirsi parte integrante di un qualcosa di vero”. Un direttivo della Consulta composto da sole ragazze, tutte giovanissime. “Siamo felici – commenta l’assessora Michela Dessì - che ragazze così giovani abbiano scelto di mettersi in gioco e assumersi la responsabilità di guidare la Consulta. La nascita del nuovo direttivo è un segnale importante per Villaurbana. Come amministrazione crediamo molto in questo strumento di partecipazione e coinvolgimento dei giovani. A tutte le ragazze del direttivo va il nostro augurio di buon lavoro: saremo al loro fianco, pronti ad ascoltarle e sostenerle nel loro percorso”.

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