Un’amichevole con vecchie glorie del calcio per inaugurare la nuova stagione calcistica. Le compagini di ex calciatori del Cagliari e della Bonacatu di Bonarcado si affronteranno nel rinnovato impianto sportivo comunale PalaPiras, alle 17 di sabato 29 agosto.

Una giornata di sport, ricordi e amicizia attrono a un rettangolo verde e un pallone. In campo torneranno ex giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia calcistica regionale e locale, ritrovando compagni e avversari di un tempo.

Un’occasione per riscoprire i sani valori dello sport e del calcio, per promuovere la socialità. Non conterà il risultato ma il piacere di stare insieme, la passione per il calcio e il legame con una comunità che non dimentica i suoi protagonisti. La serata sarà propizia anche per la raccolta fondi per organizzare la festa di Bonacatu il prossimo settembre.

L’evento è organizzato dalla Associazione sportiva dilettantistica Bonarcado Calcio, con il patrocinio del Comune.

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