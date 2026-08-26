Un luogo nato circa quindici anni fa con la piantumazione degli alberi e che, nel tempo, è cresciuto fino a diventare un patrimonio verde di particolare valore. Domani, giovedì 27 agosto, alle 19:30, a Pardu Nou, si terrà l'inaugurazione de “Il Boschetto”, l'area verde attrezzata realizzata dal Comune di Siamaggiore e dedicata alla memoria di Pietro Nicolai, compaesano e dipendente comunale scomparso nel 2024.

Nel 2023 l'amministrazione comunale ha riconosciuto nell'area un potenziale ancora più grande, decidendo di avviare un percorso di valorizzazione e trasformazione per farne uno spazio destinato alla comunità, all'incontro e alla socialità.

"Il Boschetto" nasce con l'obiettivo di offrire a Siamaggiore e, in particolare, alla comunità di Pardu Nou, un nuovo punto di riferimento per trascorrere del tempo all'aria aperta, incontrarsi e condividere momenti di convivialità.

L'area è dotata di tavoli dedicati agli adulti e ai bambini, fontanelle, ampi spazi ombreggiati e aree pensate per favorire la socialità e l'aggregazione. È inoltre prevista l'installazione di barbecue, che completerà l'area rendendola ancora più adatta a momenti di condivisione e convivialità.

«La scelta di dedicare l'area alla memoria di Pietro Nicolai nasce anche dal particolare legame con questo luogo: Pietro, infatti, viveva a pochi passi dal Boschetto. Un piccolo elemento che rende questa dedica ancora più significativa per la comunità di Pardu Nou e per quanti lo hanno conosciuto - spiega il sindaco, Davide Dessì - L'inaugurazione di giovedì 27 agosto rappresenterà inoltre l'avvio delle iniziative legate ai festeggiamenti per il settantesimo anniversario della nascita della borgata agricola di Pardu Nou. Un importante anniversario per una comunità che, nel corso dei decenni, ha saputo crescere, consolidarsi e costruire la propria identità, e che oggi vede nascere un nuovo spazio pensato proprio per il proprio futuro e per quello di Siamaggiore. Il Boschetto vuole essere, infatti, un luogo aperto a tutti, dove famiglie, bambini, anziani e cittadini possono incontrarsi, trascorrere del tempo insieme e creare nuovi momenti di socialità e aggregazione».

L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione.

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