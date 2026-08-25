Code e rallentamenti oggi sul ponte del Rimedio per i lavori di sfalcio, mentre nei prossimi giorni arriveranno le limitazioni legate ai festeggiamenti per Nostra Signora del Rimedio. Per gli automobilisti si annuncia così quasi un mese di pazienza: l’ordinanza sulla viabilità resterà in vigore fino al 21 settembre.

A breve, nel tratto dal Rimedio verso Oristano, sarà chiusa la corsia di marcia sul lato destro della carreggiata, mentre le auto continueranno a viaggiare sulla corsia di sinistra della stessa direzione. Non verrà quindi chiusa l’intera carreggiata, ma una delle due corsie. Scatteranno anche il divieto di sorpasso e il limite di 30 chilometri orari.

Una corsia in meno per lasciare più spazio ai tanti fedeli che raggiungeranno a piedi la Basilica. Il programma è già iniziato, ma il movimento aumenterà da sabato 29 agosto, con la prima novena fino al 5 settembre. Il cuore delle celebrazioni sarà il 7 e l’8 settembre, ma il pellegrinaggio proseguirà anche dopo la festa, con la seconda novena dal 10 al 18 settembre. È anche per questo che le limitazioni resteranno in vigore fino al 21 settembre.

Intanto, i disagi di oggi hanno un’altra origine e riguardano la carreggiata opposta. Per consentire agli operai della Provincia di tagliare i rami secchi di alcune palme tra una rampa e l’altra del ponte, è stato chiuso il cavalcavia in uscita da Oristano, verso il Rimedio. Le auto sono state deviate verso la rotonda del Rimedio, con code e rallentamenti, complice il traffico verso le località di mare.

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