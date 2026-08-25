Torregrande fa il bis: dopo i The Kolors arriva Serena BrancaleLa cantante pugliese sarà in concerto sabato 19 settembre nell'Area grandi eventi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il colpaccio di fine estate ha il volto mediterraneo di Serena Brancale. La cantante e polistrumentista pugliese sarà protagonista sabato 19 settembre all’Area grandi eventi di Torregrande, dopo i The Kolors, attesi il 3 settembre. Un altro grande nome per una struttura rimasta inutilizzata per anni e che ora comincia finalmente a vivere per la funzione per cui è stata concepita.
La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che inserisce il concerto, organizzato in collaborazione con la Pro loco, nel cartellone del Settembre Oristanese. L’appuntamento con Brancale sarà a pagamento e porterà alla marina un’artista nel pieno del suo momento migliore.
Dopo un’estate partita in sordina sul fronte degli eventi, Oristano si prepara dunque a una coda di stagione decisamente più vivace. Un cambio di passo che coinvolge anche il parco di Torangius, dove il 12 settembre sono attesi gli Istentales e Dolcenera.
Brancale arriva a Torregrande dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo: nel 2025 con “Anema e core” e nel 2026 con “Qui con me”. Nel frattempo è diventata una delle artiste più suonate dell’estate, anche grazie all’ultimo successo “Al mio paese”, realizzato con Levante e Delia. Il settembre oristanese si arricchisce così di grandi appuntamenti e la città sembra aver imboccato la strada degli eventi, riportando musica e pubblico negli spazi pensati per ospitarli.