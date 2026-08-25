Il colpaccio di fine estate ha il volto mediterraneo di Serena Brancale. La cantante e polistrumentista pugliese sarà protagonista sabato 19 settembre all’Area grandi eventi di Torregrande, dopo i The Kolors, attesi il 3 settembre. Un altro grande nome per una struttura rimasta inutilizzata per anni e che ora comincia finalmente a vivere per la funzione per cui è stata concepita.

La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che inserisce il concerto, organizzato in collaborazione con la Pro loco, nel cartellone del Settembre Oristanese. L’appuntamento con Brancale sarà a pagamento e porterà alla marina un’artista nel pieno del suo momento migliore.

Dopo un’estate partita in sordina sul fronte degli eventi, Oristano si prepara dunque a una coda di stagione decisamente più vivace. Un cambio di passo che coinvolge anche il parco di Torangius, dove il 12 settembre sono attesi gli Istentales e Dolcenera.

Brancale arriva a Torregrande dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo: nel 2025 con “Anema e core” e nel 2026 con “Qui con me”. Nel frattempo è diventata una delle artiste più suonate dell’estate, anche grazie all’ultimo successo “Al mio paese”, realizzato con Levante e Delia. Il settembre oristanese si arricchisce così di grandi appuntamenti e la città sembra aver imboccato la strada degli eventi, riportando musica e pubblico negli spazi pensati per ospitarli.

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