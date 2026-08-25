Ritorna, a Villa Verde, l’appuntamento con “Parole nel Bosco”. L’iniziativa, organizzata come al solito dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” e dall’associazione “Bàini 2.0”, sarà divisa in 3 serate, tra la fine di agosto e la prima metà di settembre. La settima edizione della rassegna vedrà protagonisti tre autori d’eccezione, protagoniste del tema “Geografie Interiori”. Ad ospitare le tre serate sarà un salotto letterario all’ombra degli alberi di “Mitza Margiani”, con inizio alle 17.30. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto, con Graziella Monni e “La ragazza della solitudine”, un viaggio nei territori silenziosi dell'anima. Dialogherà con l’autrice Marco Antonio Scanu. Venerdì 11 Settembre il secondo ospite sarà Davide Piras con “Femenella”. Venerdì 18 settembre, chiuderà il ciclo Elias Mandreu, con “Se Dio vuole”.

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