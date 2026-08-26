Oristano, caccia al “posto fisso”: 145 candidati per la poltrona da dirigente del ComuneVisto l’alto numero di partecipanti potrà essere prevista una preselezione prima delle prove successive
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La corsa è affollata: sono 145 gli aspiranti al posto da dirigente amministrativo messo a concorso dal Comune di Oristano. Un solo incarico, a tempo indeterminato e pieno, alla guida del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza. Il posto fisso, evidentemente, conserva ancora il suo fascino, soprattutto quando arriva con un incarico di responsabilità.
Le domande sono state presentate entro il 25 maggio e ora l’elenco è stato trasmesso alla Commissione esaminatrice. La selezione è per esami e, considerato il numero di candidature, potrà essere prevista una preselezione prima delle prove successive.
Per partecipare erano richiesti una laurea magistrale tra quelle indicate dal bando, o un titolo equiparato, e almeno cinque anni di servizio in posizioni per le quali fosse richiesta la laurea, con alcune alternative legate a specifici titoli o esperienze.
Per ora tutti i candidati sono ammessi con riserva. Il Comune dovrà verificare i requisiti dichiarati e potrà escludere chi non risulti in possesso delle condizioni previste.