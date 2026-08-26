Ad Assolo e Baradili due giorni dedicati al teatro di strada con il Festival "Girovagando"L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione e da “Theatre en Vol” e voluta dal Consorzio Turistico Due Giare
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Dopo la prima tappa di Villa Verde, lo scorso 21 agosto, in Marmilla sono in programma altri due giorni dedicati al teatro di strada, con il Festival “Girovagando”.
L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione e da “Theatre en Vol” e voluto dal Consorzio Turistico Due Giare, farà tappa ad Assolo e Baradili.
Giovedì 27 agosto, ad Assolo, alle 19, in piazza Roma, esordirà Cie Brucroc con “Wow”; alle 20, a Casa Fanari, Theatre en Vol in “Tracce – in Cammino”, riflessione sul cambiamento climatico; alle 21, nella piazza della Chiesa di San Sebastiano, Sitting Duck con “La Dyane”; alle 22, in piazza Roma, Ofeorin in “Concerto” e la loro musica libera.
Il giorno successivo, venerdì 28 agosto, ci si sposterà a Baradili.
Alle 19, spettacolo itinerante della The Marchin’ Ostricas con “Swing Away”; alle 20, in piazza Santa Margherita, il Duo Va Pa I’ con “Rodamundos”, un racconto sensoriale con l’onnipresenza del circo; alle 22, nella stessa piazza, La Gallina de Metal in “Vivir y Jugar”, un intreccio tra circo e danza; alle 22.30, stessa location, chiusura con “La Dyane” di Sitting Duck.
L'edizione 2026 del Festival, intitolata “La Rivolta della Bellezza – senza perdere la tenerezza”, è un invito a riscoprire il valore delle relazioni umane in un tempo segnato da conflitti, disuguaglianze e crescente disumanizzazione.