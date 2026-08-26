La festa
26 agosto 2026 alle 12:54
Gonnoscodina, sabato 5 settembre ritorna la "Cena dell'Emigrato"Un momento di festa, incontro, condivisione
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Ritorna, a Gonnoscodina, la giornata dedicata a chi è partito da tempo e fa ritorno in paese nel periodo delle ferie estive.
Sabato 5 settembre dalle 20 e 30, infatti, appuntamento con la “Cena dell’Emigrato”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Un momento di festa, incontro, condivisione e socializzazione per ritrovare tutte quelle persone che vivono altrove ma mantengono il proprio legame con le proprie radici.
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