Ritorna, a Gonnoscodina, la giornata dedicata a chi è partito da tempo e fa ritorno in paese nel periodo delle ferie estive.

Sabato 5 settembre dalle 20 e 30, infatti, appuntamento con la “Cena dell’Emigrato”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un momento di festa, incontro, condivisione e socializzazione per ritrovare tutte quelle persone che vivono altrove ma mantengono il proprio legame con le proprie radici.

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