Le celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi si avvicinano e la comunità di Cuglieri si prepara ad accogliere alcune reliquie del Santo il prossimo ottobre, unica tappa in Sardegna. Un segno della profonda religiosità comunitaria, una devozione popolare che travalica i confini dello spirito e si incardina nel sociale, portando e diffondendo il messaggio di fraternità, pace e solidarietà.

Sabato 29 agosto, l’impegno di tante persone, per la raccolta fondi, sarà la festa degli artisti cuglieritani in onore del patrono d’Italia, per commemorare questa fulgida figura che ha rivoluzionato la storia. In piazza Fra Paolo Perria si comincia alle 20 con un convivio solidale, con i sapori del territorio. Due ore dopo inizia lo spettacolo vero e proprio, tra musica, creatività artistica, musica e allo spettacolo con gli artisti di Cuglieri: esibizioni di danza musica dal vivo e DJ Set finale. Spazio anche per i bambini, alle 17:30, gonfiabili e popcorn gratuiti per un pomeriggio di divertimento.

La serata è organizzata da Su Sotziu de Santu Franziscu con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria della Neve amministrata da Don Mario Piras e l'associazione dei Cacciatori con il supporto delle altre associazioni paesane. È uno degli eventi propedeutici all’arrivo delle reliquie di San Francesco dal 1 al 4 ottobre a Cuglieri.

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