Il museo civico di San Vero Milis riafferma la propria missione istituzionale, posizionandosi come un vero e proprio centro di innovazione e sperimentazione culturale.

Guidato da una visione museale moderna e multidisciplinare, continua a promuovere una valorizzazione attiva e partecipata del patrimonio locale.

Venerdì 28 agosto, dalle 21, gli spazi del museo faranno da cornice a “Corpo Paesaggio: dialogo tra corpo, paesaggio e archeologia”. Si tratta di un articolato ed emozionante progetto di videodanza, nato da una stretta sinergia promozionale e organizzativa tra differenti eccellenze del panorama artistico e culturale: il Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, Ivonne Bello, danzatrice, coreografa ed educatrice al movimento e Luca Di Bartolo, regista, fotografo e architetto.

«Con questa iniziativa, il museo supera ancora una volta i tradizionali canoni espositivi statici, trasformando i suoi spazi in un palcoscenico vivo, risonante e partecipato. Al centro della serata vi sarà il linguaggio della videodanza, una disciplina espressiva che fonde con rigore ed eleganza la corporeità della danza contemporanea con la narrazione e la visione del cinema e della videoarte - spiega la direttrice Barbara Panico - La ripresa video non si limita a documentare la performance, ma agisce come vero e proprio strumento di indagine e lettura del patrimonio e dei luoghi».

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