Ieri è stato il sindaco di Cabras a sollecitare la provincia in merito alla realizzazione urgente della pista ciclopedonale tra Cabras e Torregrande. Oggi invece intervengono i consiglieri e le consigliere provinciali del Campo Largo. Anche loro propongono di programmare l'opera per mettere in sicurezza il tratto stradale.

La messa in sicurezza dell’utenza debole, la valorizzazione turistica e l'integrazione del territorio sono le priorità al centro della mozione indirizzata al presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu, e presentata formalmente dalle consigliere e dai consiglieri provinciali Laura Celletti, Renzo Ponti, Federica Piras e Angelo Masala.

L’iniziativa punta a dare risposta alle storiche criticità legate alla sicurezza della Strada Provinciale 1, un’arteria viaria

ad altissimo scorrimento che connette il centro abitato di Cabras con la borgata marina di Torregrande. Il tratto

stradale, particolarmente frequentato durante la stagione estiva ma interessato da un passaggio costante durante

tutto l’anno, è attualmente del tutto sprovvisto di una corsia protetta per la mobilità lenta e di una banchina

laterale pavimentata. Questa condizione espone quotidianamente pedoni, atleti, ciclisti e cicliste - tra cui moltissimi

giovani e giovanissime del territorio - a elevatissimi rischi di investimento.

Con questo atto, le consigliere e i consiglieri chiedono alla Provincia di inserire la pista ciclopedonale nella

programmazione delle risorse destinate alla viabilità provinciale, valutando tra le varie opzioni anche l'utilizzo dei

recenti fondi assegnati dalla Regione nell'ultimo assestamento di bilancio.

Contestualmente, si sollecita l'acquisizione dell'ipotesi progettuale e degli studi tecnici già elaborati dal Comune di

Cabras per accelerare l'iter tecnico-amministrativo, oltre all'avvio di un tavolo di coordinamento istituzionale con i

Comuni di Oristano e Cabras. Come fanno sapere i consiglieri, la realizzazione della pista ciclopedonale sulla strada provinciale 1 non rappresenta soltanto una fondamentale misura di prevenzione e sicurezza stradale, ma costituisce un tassello imprescindibile per la creazione di una rete integrata di mobilità lenta intercomunale. L'infrastruttura andrebbe infatti a integrarsi, all’altezza della nuova rotatoria, con la pista ciclabile per San Giovanni di Sinis i cui lavori sono attualmente in corso, creando un collegamento strategico, verde e continuo tra la Città capoluogo di Oristano, la borgata di Torregrande, il centro abitato di Cabras e l'intera area del Sinis, a beneficio sia dei residenti che del flusso di visitatori e visitatrici.

«Garantire la sicurezza di chi percorre le nostre strade e promuovere una reale transizione verso la mobilità sostenibile

non sono più rinviabili - dichiarano i consiglieri e le consigliere provinciali del Campo Largo - La politica ha il dovere di

programmare le infrastrutture necessarie al territorio individuando le idonee coperture finanziarie, a partire dalle

diverse opportunità oggi sul tavolo, comprese le risorse regionali per la viabilità. Avendo a disposizione anche

elaborati tecnici già pronti, chiediamo al Presidente della Provincia di avviare immediatamente il confronto

istituzionale con i Comuni di Oristano e Cabras per dare una risposta definitiva a una necessità di sicurezza che la

cittadinanza attende da tempo».

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