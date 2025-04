Grave incidente sulla Statale 131 nel tratto fra Uras e Terralba. Un Fiat Dobló, per cause che dovranno essere accertate, mentre viaggiava verso Oristano ha sbandato improvvisamente ed è finito contro il guard rail per poi ribaltarsi su una fiancata.

Traffico bloccato, sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Mogoro. Il conducente del mezzo è stato trasferito in codice rosso al San Martino di Oristano.

Sulla 131 il traffico ha subito grossi rallentamenti in direzione Oristano, auto in coda e disagi.

