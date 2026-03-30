A Uras fervono i preparativi per la festa di San Salvatore 2026, la più importante del paese, organizzata da un comitato composto principalmente da giovani e nato da poche settimane. Per quanto riguarda le cerimonie religiose, si comincia lunedì sei aprile.

Alle 17 si terrà la messa e la processione del Santo dalla chiesa di Santa Maria Maddalena alla chiesa sconsacrata. Al passaggio verrà acceso "su fogadoi" con la storica partecipazione del gruppo "Sa Linna". Il giorno dopo, alle 10, si terrà la processione in onore di San Salvatore. Mercoledì 8 aprile, alle 17, la messa con i malati nella chiesetta di San Salvatore. Seguirà la processione che accompagnerà il Santo nel suo rientro verso la chiesa patronale.

Sono previsti anche tanti festeggiamenti civili: domenica 5 aprile, alle 19, ci sarà un dj set con Fabio Casu. Lunedì 6 aprile, al termine delle funzioni religiose, ci saranno balli sardi in piazza e, alle 20, musica con "Isla Sound & Sista Namely". Martedì 7 aprile, alle 15:30, giochi a cura della Juvenilia Uras e alle 21:30 concerto di Claudia Aru.

Durante tutta la durata della festa, nel giardino della chiesetta, sarà possibile ammirare una rassegna fotografica del fotografo Silvano Marcias. Sarà una festa diversa dal solito quest'anno. I riti religiosi erano a rischio perché fino a poche settimane fa mancava un comitato. Dopo la costituzione, i ragazzi hanno iniziato la raccolta fondi casa per casa, ma hanno anche organizzato una raccolta fondi online per permettere la partecipazione anche delle persone che non abitano a Uras.

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