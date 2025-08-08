Buone notizie da Uras dopo le proteste dei cittadini e degli amministratori. Dalla prossima settimana, nell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Guglielmo Marconi saranno attivi tre turni settimanali. È la risposta immediata della direzione generale della Asl 5 di Oristano e della Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio” dopo il pensionamento del medico di base del paese, Aldo Rizzetto.

I cittadini che non hanno il medico di base potranno rivolgersi all’Ascot l’11 e il 13 agosto dalle 15 alle 20, il 13 agosto dalle 14.30 alle 19.30, il 20 agosto dalle 15 alle alle 20 e il 22 agosto dalle 14,30 alle 19,30. Gli altri turni saranno comunicati più avanti.

«Un risultato importante, raggiunto anche grazie alla collaborazione del Sindaco e della Giunta comunale di Uras, con la quale ci siamo confrontati negli ultimi giorni», ha spiegato la dottoressa Marilena Muggianu, direttrice della Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio”. «Inoltre abbiamo anche autorizzato i medici degli Ascot dello stesso ambito territoriale, ovvero Terralba, Arborea, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano, ad accogliere per queste settimane anche i pazienti senza medico di base di Uras sino al funzionamento a pieno regime dell’Ascot da settembre».

