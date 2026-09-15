Una tre giorni per celebrare la bottarga di muggine pescato nel Sinis, mettere l'accento sul tema del cambiamento climatico, sul valore della laguna e sul lavoro necessario per proteggerla e conservarla.

Dal 18 al 20 settembre Cabras accoglie la quinta edizione del festival dedicato a questo alimento ben radicato nella cultura e nelle tradizioni del territorio. Relazioni di gusto è il filo conduttore della manifestazione che si articola tra show cooking, degustazioni, masterclass, incontri, laboratori, spettacoli, proiezioni, dibattiti e concerti con il coinvolgimento di chef, scienziati, autori, giornalisti, sommelier, produttori e artisti.

Una festa del gusto con alcuni rappresentanti della nuova cucina sarda: Angelo Biscotti, Alessandro Cabona, Francesco Stara, Salvatore Camedda, Luca Marini, Bruna Melis, Cristian Carboni, Luca Marciano, Salvatore Cadeddu e Simone Pinna chiamati a interpretare questo pregiato prodotto identitario, presidio slow food in personalissime proposte culinarie.

«La qualità di un prodotto nasce dalla qualità dell'ambiente che lo genera», sottolinea il sindaco di Cabras Andrea Abis. Da qui la necessità di guardare al rapporto tra ambiente e futuro con Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, protagonista di una lectio dedicata al cambiamento climatico e alle aree umide.

La cucina italiana incontra l'intelligenza artificiale con il contributo dello chef Davide Scabin, del ristorante stellato Carignano, che si interroga sul rapporto tra innovazione tecnologica, creatività, materia, memoria e identità gastronomica.

Obiettivi principali diventano quindi tutelare la biodiversità, preservare le tradizioni locali e garantire una produzione di alta qualità che rispetti l'ambiente ma anche «costruire un racconto del territorio che possa generare interesse anche oltre l'estate - afferma l'assessore comunale alla Cultura e Turismo Carlo Trincas - la forza del Festival sta nella sua capacità di mettere insieme gastronomia, cultura, ambiente, spettacolo e identità locale».

Tra i protagonisti anche Franco Brogi Taviani, Moreno Cedroni, Gianfranco Pascucci, Chef Hiro, Pasquale Torrente, Marcello Spagnulo, Luciana Squadrilli, Andrea Fulgheri, Luca Gardini, Eva Giovannini, Lara De Luna, Francesco Bruno Fadda, Enrico Gaviano, Sandra Ciciriello, Manolo Orgiana.

(Unioneonline)

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