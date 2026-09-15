Incidente questa mattina lungo la Strada provinciale 15.

Intorno alle 10.10, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del veicolo all'altezza del chilometro 51, nel tratto che collega Boroneddu e Ghilarza.

L'auto è uscita dalla carreggiata ed è finita contro un muretto a secco. Dopo la richiesta di soccorso ricevuta dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano, sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Abbasanta.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dall'abitacolo le due persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Entrambi gli occupanti hanno riportato traumi da contusione: affidati al personale sanitario, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Oristano.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute per i rilievi anche le forze dell'ordine.

(Unioneonline)

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