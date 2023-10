La Fondazione Oristano è al lavoro per costituire i comitati Turismo e Cultura, organismi con funzione propositiva e consultiva, composti da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, ma su proposta del Sindaco di Oristano.

C’è tempo fino al prossimo 6 novembre per aderire alla manifestazione di interesse. «Il ruolo dei comitati è molto importante nell’ambito della programmazione e in questa fase stiamo procedendo alla raccolta delle candidature per la loro celere ricostituzione - spiega il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu - Ad essi si affianca il comitato Sartiglia che, come previsto dallo Statuto, dev’essere formato sulla base di una procedura differente, e che la Fondazione ha già avviato d’intesa con i Gremi di San Giovanni e di San Giuseppe, depositari storici della Sartiglia, ai quali spetta di diritto l’individuazione della gran parte dei componenti».

L’incarico è a titolo gratuito è ha la stessa durata del Consiglio di amministrazione. Tra i requisiti figurano una comprovata esperienza e competenza nei due diversi ambiti: i comitati infatti dovranno contribuire alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle politiche turistiche in città.

Per partecipare alla selezione occorre inviare la manifestazione d’interesse alla Fondazione, corredata dal Curriculum Vitae entro il 6 novembre 2023 tramite PEC all’indirizzo fondazione@pec.fondazioneoristano.it o con raccomandata all’indirizzo Fondazione Oristano, Casella Postale 33 OR Centro, 09170 Oristano.

