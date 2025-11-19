A Torregrande la questione degli allacci fognari era bastata a far scattare un piccolo allarme: in pochi giorni un dubbio tecnico si era gonfiato al punto da diventare un caso. Ora, però,carte alla mano i tecnici hanno chiarito che le predisposizioni sono state realizzate secondo progetto e che nessuno ha riaperto il lungomare con nuovi tagli o scavi. Intanto, il cantiere davanti alla piazza corre spedito: l’obiettivo è arrivare alla prossima stagione estiva con un assetto finalmente ordinato.

La polemica era esplosa una settimana fa, quando durante il sopralluogo sulla passeggiata Eleonora d’Arborea il presidente della commissione, Giuliano Uras, aveva posto una domanda diretta. La risposta esitante dei tecnici aveva fatto credere che qualcosa non tornasse. Oggi però, in sala Giunta, davanti al parlamentino e alla presenza di qualche consigliere di minoranza, l’aria era decisamente diversa. I dirigenti Alberto Soddu e Sara Angius hanno mostrato le tavole progettuali con le nuove condotte evidenziate in verde, spiegando senza giri di parole che si era trattato di un semplice malinteso.

Il consigliere Francesco Federico ha chiesto perché non fosse stato chiarito tutto subito. La replica è stata sincera: "Durante il sopralluogo si parlava di allacci e non di predisposizioni - hanno puntualizzato i dirigenti - e con tanti cantieri in corso non sempre si ricordano i dettagli a memoria". Un’esitazione che, insomma, aveva creato più confusione della realtà dei fatti. Le tavole proiettate hanno chiarito ogni dubbio: sotto ogni traversa del lungomare, da entrambi i lati della torre, passano già le tubazioni predisposte. Sono vuote, ma pronte per i chioschi che vorranno collegarsi alla rete fognaria di via Millelire senza toccare la pavimentazione nuova. Restano però gli interventi da sistemare: il legno della passeggiata mostra già usura e il calcestre delle aiuole non regge al maestrale. L’assessore Gianfranco Licheri ha confermato che l’impresa dovrà tornare sul posto. Nonostante tutto, resta fiducioso di consegnare una piazza pienamente fruibile per la bella stagione.

