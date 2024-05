A Torregrande torna la “Mostra scambio auto, moto, cicli & vintage”, collaudata manifestazione che ogni anno richiama nella borgata marina centinaia di appassionati.

L’appuntamento è per domenica, presso l’area eventi (fronte pizzeria La Pineta): l’apertura dei cancelli è prevista alle 8, mentre l’ingresso al pubblico è fissato alle 9. Organizzato dalla Pro Loco e dalla neonata associazione Mostra scambio Città di Oristano con il patrocinio del Comune, l’evento è dedicato alla memoria di Giorgio Cabula, già presidente del Moto Club Solarussa, promotore della mostra-scambio e di moto-befana.

Un’occasione imperdibile per espositori, collezionisti e fanatici dei motori che, oltre a poter ammirare moto e auto d’epoca, avranno la possibilità di rovistare tra migliaia di pezzi di ricambio originali e accessori ormai introvabili. Non mancheranno pezzi da museo come la Gilera, la Piaggio, la Vespa e la Lambretta Innocenti.

La mostra potrà essere visitata gratuitamente la mattina, fino alle 13, e nel pomeriggio dalle 14 alle 20. Per informazioni è possibile contattare il numero 3406303942.

