Terralba accelera sul fronte della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio alluvioni. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro destinato alla realizzazione di una vasca di laminazione, un’opera strategica che consentirà di gestire in sicurezza le piene e ridurre in modo significativo il rischio di allagamenti nelle aree più esposte del territorio. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di interventi che l’amministrazione sta portando avanti per rispondere agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico.

A confermarlo è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu, che sottolinea come la tutela del territorio sia ormai una priorità assoluta. «Far crescere il nostro paese significa prima di tutto proteggerlo. I fenomeni meteo estremi ci obbligano a sfide sempre più impegnative e dobbiamo farci trovare pronti», afferma Grussu. «Stiamo lavorando su tre fronti strategici: la manutenzione costante, la prevenzione attraverso strumenti tecnologici e la realizzazione di nuove opere pubbliche». Tra queste rientra anche il nuovo collettore fognario in fase avanzata di realizzazione, che convoglierà le acque meteoriche dalla zona di Fangariu direttamente al canale delle acque medie,

il cosiddetto canale Manca. Un intervento da 1 milione di euro, pensato per alleggerire la rete esistente ed evitare sovraccarichi durante le piogge intense. «Quest’opera – spiega Grussu – permetterà di ridurre le criticità che si verificano nei momenti di forte maltempo. La vasca di laminazione, invece, sarà fondamentale per gestire le piene e proteggere le nostre case e le nostre strade. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta».

Il vicesindaco ribadisce infine l’impegno dell’amministrazione nel reperire risorse e programmare interventi strutturali: «Continuiamo a progettare, intercettare fondi e realizzare opere che rendano la vita di tutti noi la più serena possibile. Terralba merita infrastrutture moderne e sicure, e noi stiamo lavorando perché questo diventi realtà». Con questi nuovi investimenti, Terralba compie un passo decisivo verso una gestione più efficace del rischio idraulico, rafforzando la protezione del territorio e delle comunità che lo abitano.

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