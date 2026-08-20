La “Marcialonga terralbese”, giunta alla sua 39ª edizione e in calendario per il 5 settembre, concluderà le manifestazioni di “Terralba in Sport Estate”, la rassegna di numerose attività all’aria aperta, dimostrazioni, giochi e iniziative dedicate a sport, natura e tradizione.

L’assessore allo Sport Andrea Grussu, che ha coordinato il calendario insieme alle associazioni locali, è molto soddisfatto per il grande pubblico e i partecipanti che ogni iniziativa ha fatto registrare.

«Il cartellone – spiega Grussu - è stato costruito in modo condiviso, valorizzando ogni disciplina e offrendo occasioni di partecipazione a tutte le età». Una filosofia che ha accompagnato l’intera stagione e che ha trovato conferma nei tanti appuntamenti svolti nei mesi scorsi.

Gli eventi avranno poi la loro appendice con la seconda edizione del Galà dello Sport che nel teatro comunale celebrerà l’annata di tutte le società sportive locali in una data che dovrà essere concordata con tutte le associazioni.

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