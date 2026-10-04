«Una scena surreale, orrenda. Vedere quell'animale cadere a terra senza un'ala, è stato forte». Francesca Piga, di Samatzai, nota influencer con il nome PillyPolly Franca, non riesce a togliersi dalla mente l’immagine di quel grifone ucciso dalle pale eoliche della centrale sul Monte Grighine, tra i territori di Mogorella, Siamanna e Villaurbana.

Video di Franca Piga

Una vicenda che la donna, da anni impegnata nella tutela dei beni ambientali, ha voluto documentare con foto e video sui suoi canali social.

È accaduto sabato mattina. Francesca Piga si trovava in quella zona con il suo camper. «Dovevo scattare delle foto per creare del materiale da utilizzare sui social, con l’obiettivo di sensibilizzare contro i progetti eolici in attesa di approvazione. A un certo punto, sopra una pala, la numero 24, ho notato un oggetto. Inizialmente pensavo fosse un drone. Dopo un battito d’ali, mi sono resa conto che avevo davanti un uccello. Per qualche secondo il pilone della pala lo ha nascosto alla mia vista. Poi, appena è riapparso, c'è stato l’impatto. Il suo corpo ha volteggiato nel suo ultimo atterraggio. Ho ritrovato la sua ala poco distante, in mezzo alla macchia mediterranea».

L’influencer ha postato la triste storia sui social, immagini molto forti: «Un modo per far capire cosa sta accadendo», ha detto-.Tutto questo va fermato. Ci appelliamo perché vengano bloccati tutti i progetti». Piga lunedì mattina presenterà una denuncia al Corpo Forestale: «Quello che sta succedendo deve restare scritto. Sarà utile anche ai comitati quando presenteranno le osservazioni contro la realizzazione di pale eoliche».

La morte del volatile è stata segnalata subito alla Forestale e alle amministrazioni locali. Gli agenti hanno recuperato la carcassa a fine serata per poi trasportarla alla clinica veterinaria “Duemari”di Oristano guidata dalla dottoressa Monica Pais che spiega: «Al grifone è stata fatta una tac. Ora stiamo predisponendo un referto ufficiale da consegnare alla Forestale, in modo da poter certificare le lesioni».

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