Allarme poco dopo le 14.30 a Terralba per un incendio divampato in un'abitazione.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme sviluppatesi nella veranda adiacente l'ingresso, evitando che continuassero a propagarsi all'interno dell'abitazione.

Nessun ferito, i proprietari non si trovavano in casa al momento del rogo: l'allarme è stato dato da una vicina.

(Unioneonline)

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