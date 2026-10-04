Il rogo
04 ottobre 2026 alle 17:59aggiornato il 04 ottobre 2026 alle 18:00
Terralba, incendio in un’abitazione: intervengono i vigili del fuocoL’allarme nel pomeriggio, nessun ferito
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Allarme poco dopo le 14.30 a Terralba per un incendio divampato in un'abitazione.
Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte.
I vigili del fuoco hanno spento le fiamme sviluppatesi nella veranda adiacente l'ingresso, evitando che continuassero a propagarsi all'interno dell'abitazione.
Nessun ferito, i proprietari non si trovavano in casa al momento del rogo: l'allarme è stato dato da una vicina.
(Unioneonline)
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