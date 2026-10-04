Tredici punti all'ordine del giorno. Non sarà un Consiglio comunale breve quello in programma martedì 6 ottobre alle 19:30 ad Arborea. Sono molte le interrogazioni che verranno discusse. Alcune sono state presentate dal gruppo guidato da Luca Montisi, altre dalla consigliera Valeria Manca. Un'assemblea, convocata dalla sindaca Manuela Pintus due giorni fa, tanto attesa. Nei giorni scorsi, infatti, i consiglieri comunali Luca Montisci, Marco Pinna e Daniele De Vecchi, componenti del Gruppo consiliare "Scegli Arborea", si erano rivolti al prefetto di Oristano chiedendogli di intervenire, visto che erano passati i termini di legge per la discussione di un'interrogazione presentata il 6 agosto. E cioè 30 giorni. "Nonostante il decorso del termine previsto e il successivo formale sollecito, non risulta pervenuta ai sottoscritti alcuna risposta all'interrogazione - si legge nella nota inviata al prefetto la settimana scorsa - Per questo motivo, chiediamo di prendere atto della situazione e di sensibilizzare gli organi competenti del Comune di Arborea al rispetto delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali e delle disposizioni normative". Ora però lattesa è finita. Tra due giorni tutti in Aula.

© Riproduzione riservata