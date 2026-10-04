Si è chiusa ieri Zenias de Atonzu, la tre giorni dedicata alla celebrazione delle tradizioni locali che ha animato il fine settimana a Sedilo.

In paese sono arrivate moltissime persone da tutta l’Isola che fin da venerdì hanno visitato gli stand allestiti in centro, partecipato ai laboratori per la preparazione di pane e dolci tipici e aderito alle visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio. Nella giornata conclusiva, come da programma, si è svolto il palio del Guilcier disputato presso il galoppatoio comunale di Sedilo che ha richiamato come sempre appassionati da tutta la Sardegna.

A vincere l’edizione 2026 è stato Alberto Bianchina con Greta Love, che ha tagliato per primo il traguardo dopo una gara tiratissima. Secondo posto per Adrian Topalli con Dimoniu, terzo gradino del podio, infine, per Gianluca Fais con Dreamer.

Una giornata di sport e tradizione nel cuore che conferma il grande seguito per il circuito dei palii sardi. Il montepremi complessivo messo in palio dall'organizzazione era di 6 mila euro. È stato questo uno dei momenti più suggestivi della manifestazione che sabato ha anche visto il grande ballu tundu in piazza al quale hanno partecipato i numerosi gruppi folk ospiti della serata in musica.

L’iniziativa promossa dal Comune di Sedilo va così in archivio con un grande successo di pubblico.

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