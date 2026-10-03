Sedilo vivrà domenica 4 ottobre la giornata conclusiva di “Zenias de Atonzu”, la manifestazione promossa dal Comune che celebra cultura, tradizioni, identità e ospitalità del territorio. La giornata di oggi è stata caratterizzata, in piazza San Giovanni Battista, dalla grande musica presentata da Giuliano Marongiu, con le esibizioni di artisti, cantadores e gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna. Il momento culminante della serata. La realizzazione di un grande “su ballu tundu”, che ha coinvolto tutti i partecipanti in un suggestivo abbraccio collettivo di musica e tradizione.

L'attenzione si concentra ora sui sui tanti appuntamenti di domani con un ricco programma che vedrà come momenti importanti Palio del Guilcier, affiancato da spettacoli, musica, mostre, laboratori e iniziative dedicate alla solidarietà. Fin dal mattino, piazza San Giovanni ospita gli stand con mercatini, artigianato, produzioni tipiche, punti ristoro e attività divulgative dedicate alla tutela della risorsa idrica nell'ambito di Ceas Aperti.

Visitabili la mostra tessile e delle bardature allestita tra il Palazzo Storico Deiana e piazza Canonico Giovanni Spano, insieme alle esposizioni della memoria curate dalla Pro Loco con fotografie d'epoca, il carro tradizionale e i dolci sedilesi. In mattinata, alle 10,30, spicca il Palio al galoppatoio di Tzintzighe, aperta dalla sfilata con gli asinelli delle giovani promesse locali e le spettacolari pariglie di Fonni, Norbello, Sedilo. A rendere ancora più suggestiva la manifestazione contribuiranno i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano, gli sbandieratori di Asti, Feltre, Fucecchio e Narni, oltre ai rappresentanti della città di Siena. Per tutta la giornata saranno inoltre disponibili visite guidate all'area archeologica di Iloi e Ispiluncas, al Santuario di San Costantino e al Museo del Territorio. Non mancheranno i laboratori dell'Auser dedicati alla lavorazione del pane tradizionale e dei dolci tipici sedilesi, oltre alle attività di go-kart e alle iniziative pensate per bambini e famiglie.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 21, “Ichnos 2026 - Sonos de Solidaridade”, rassegna musicale condotta da Emanuela Sassu. Sul palco Maria Luisa Congiu, i Rock Fellers di Sedilo, la Sugar Band, il Bob Forte Trio, Doppio Diesis con Pina Salaris, Cordas et Cannas e GolaSeca. Alle 17 è prevista la cerimonia di premiazione del Palio del Guilcier, mentre alle 17.30 si terrà uno dei momenti più significativi dell'intera manifestazione: la consegna del Premio Solidarietà Ichnos 2026 al dottor Peppino Paffi, medico rianimatore della Assl di Nuoro, riconoscimento assegnato per il suo impegno professionale e umano al servizio della comunità. Conclusione affidata alla sfilata itinerante di musici e sbandieratori tra gli stand del centro storico e, dalle 19, con il laboratorio gastronomico dedicato a “Sos Macarrones de Urte”, tradizionale pasta fatta a mano che verrà preparata e degustata nello stand della Pro Loco.

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