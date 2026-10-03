Guardie mediche a ranghi ridotti nel territorio della Asl 5. Sono diversi i turni che, nel fine settimana, non vengono garantiti nelle sedi della continuità assistenziale.

Oggi, sabato 3 ottobre, il servizio diurno non è operativo dalle 10 alle 20 a Cabras e Mogoro. A Samugheo e Cuglieri non sono garantiti né il servizio diurno né quello notturno. A Uras, invece, il servizio notturno non sarà operativo dalle 20 alle 8 di domani.

La prima difficoltà si era registrata già nella notte precedente, quando Marrubiu è rimasta senza medico dalle 20 di venerdì alle 8 di questa mattina.

Ma le “scoperture” proseguiranno anche domani, domenica 4 ottobre. Nel distretto di Oristano non saranno operativi dalle 8 alle 20 i servizi di Oristano e Tramatza. Nel distretto Ales-Terralba, a Uras non saranno garantiti né il servizio diurno né quello notturno. Nel distretto Ghilarza-Bosa, invece, non sono previste interruzioni.

Il resto della rete risulta operativo. Nel distretto di Oristano sono in funzione Narbolia, Riola Sardo, Simaxis, Solarussa e Villaurbana. Nel distretto Ales-Terralba sono attivi Ales, Arborea, Baressa, Laconi, Terralba, Usellus/Escovedu e Villa Sant’Antonio. Nel distretto Ghilarza-Bosa risultano operativi Ardauli, Bosa, Fordongianus, Ghilarza, Santulussurgiu, Sedilo e Suni.

La direzione generale della Asl 5 fa sapere che sono in corso «azioni finalizzate ad assicurare un aumento del numero di turni coperti» e che eventuali variazioni saranno comunicate in tempo reale.

Per sapere quale sede è disponibile è possibile chiamare il 116 117, attivo 24 ore su 24. Il numero indica il punto di continuità assistenziale più vicino e può mettere in contatto il cittadino con il medico in servizio. Per le situazioni urgenti, la centrale è collegata al 118.

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