Sabato 3 ottobre, a Gonnostramatza, nel Salone Parrocchiale in piazza San Michele, a partire dalle 17.30, appuntamento con “In Armonia con la Natura – Passione, ambiente e relazioni tra uomo e animali”.

Un’iniziativa organizzata dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Parte Montis, l’Unione dei Comuni del Parte Montis e la Fondazione Distretto Rurale Giudicato di Arborea. Nel corso del pomeriggio il convegno “In Armonia con la Natura”, un momento di confronto tra esperti, professionisti e cittadinanza dedicato alla valorizzazione dell’ambiente, del territorio e del legame tra uomo e animali.

Relatori e ospiti saranno Giuliano Milana (agrotecnico, naturalista e scrittore), Luca Soddu (pluricampione cinofilo, presidente delegazione ENCI Ozieri), Davide Brugnone (medico veterinario), Antonio Motzo (presidente provinciale Federcaccia), Pietro Paolo Erbì (presidente Distretto Rurale Eleonora d’Arborea).

Inoltre, durante il convegno, il Comune di Gonnostramatza conferirà un riconoscimento a Marco Teribint, giovane del paese che nell’ottobre 2025, in Polonia, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di cinofilia nella specialità Sant’Uberto, contribuendo a portare l’Italia sul gradino più alto del podio. Domenica 4, invece, alle 17, in piazza San Michele Arcangelo, è prevista la benedizione degli animali domestici, in occasione della festa nazionale di San Francesco, protettore degli animali.

© Riproduzione riservata