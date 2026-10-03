I rami spezzati sono stati portati via, non si può dire altrettanto della spazzatura. In via Casula, il cestino dell’area verde è stracolmo ormai da circa una settimana e intorno al contenitore si è accumulata una quantità crescente di rifiuti.

I sacchetti sporgono dall’apertura, mentre bottiglie, confezioni, buste utilizzate per raccogliere deiezioni canine e cartoni della pizza sono finiti sul marciapiede e tutt'intorno al cestino.

Un’immagine che racconta un doppio problema: il mancato svuotamento del raccoglitore, che ormai non riesce più a contenere nulla, e l’inciviltà di chi, incurante, continua comunque a gettare i propri rifiuti, anche sul marciapiede.

Fino a pochi giorni fa erano i grossi rami caduti dagli alberi a rendere difficile il passaggio e a dare all’area un aspetto trascurato. Ora sono stati rimossi, ma al loro posto resta questa situazione: un cestino che attende da giorni di essere svuotato e rifiuti che, invece di diminuire, continuano ad aumentare.

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