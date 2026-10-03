Un fine settimana di appuntamenti nel cuore di Oristano, con “Fàulas – Il festival che ribalta i luoghi comuni sulla Sardegna” e la Mostra Sagra del mostacciolo e della Vernaccia di Oristano in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni e garantire la sicurezza di partecipanti e visitatori, il Comune ha predisposto una serie di modifiche alla circolazione.

I primi provvedimenti scatteranno sabato 10 ottobre alle 8 e resteranno in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 12: divieto di circolazione e sosta, con rimozione dei veicoli, in via Eleonora d’Arborea per tutta la sua estensione, via Aquila nel tratto tra via Parpaglia e piazza Martini, piazza Corrias e piazza Martini. Il traffico sarà deviato sulle vie alternative. Dalle 18 di sabato scatterà inoltre il divieto di fermata e sosta in via Duomo, nel tratto compreso tra via Ciutadella de Menorca e via Sant’Antonio. Dalle 19 fino a mezzanotte la strada sarà completamente chiusa al traffico, insieme a via Ciutadella de Menorca, piazza Giovanni Paolo II e via Vittorio Emanuele II.

Previste anche deviazioni: chi arriva da via Crispi dovrà svoltare a destra in via Carmine, mentre da piazza Corrias e piazza Martini il traffico sarà indirizzato verso via Lamarmora. Sospeso, negli orari interessati dai divieti, anche il servizio di parcheggio a pagamento.

© Riproduzione riservata