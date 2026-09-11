L’obiettivo è dare vantaggi immediati ai cittadini a avere allo stesso tempo più risorse nelle casse del Comune da destinare ai servizi e avere i conti dell'ente in ordine. Si chiama rottamazione quinquies, la misura adottata recentemente anche dal Consiglio comunale e destinata a offrire benefici concreti agli amministrati, dando più possibilità di recuperare crediti ormai difficili da incassare. Un’operazione che non premia chi non paga, ma che tutela l’intera comunità, evitando che somme ormai inesigibili vadano definitivamente perdute. L’adesione alla misura prevista dalla normativa nazionale, che consente agli enti locali di applicare la definizione agevolata ai crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è una scelta che l’assessora al Bilancio Rosella Orrù definisce di responsabilità amministrativa.

«Gli uffici – spiega l’assessora – hanno evidenziato che gli effetti economici attesi non saranno straordinari, ma rinunciare a recuperare anche solo una parte dei crediti significherebbe perdere risorse che potrebbero essere reinvestite nella comunità La Rottamazione Quinquies- sottolinea Orrù- non è un premio per chi non adempie ai propri obblighi ma uno strumento straordinario, non un incentivo a rinviare i pagamenti. La nostra priorità resta il rafforzamento della riscossione ordinaria, per garantire equità verso chi paga regolarmente». Il Comune sta monitorando con attenzione gli effetti della misura sulla cassa, sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio. «L’obiettivo – prosegue l’assessora – è utilizzare ogni strumento utile per migliorare la capacità di recupero delle entrate, mantenendo rigore e trasparenza nella gestione finanziaria». Una scelta che guarda al futuro con realismo: «La Rottamazione Quinquies – conclude Orrù – non promette miracoli, ma offre un’opportunità concreta per recuperare risorse pubbliche da destinare ai servizi per la comunità ».

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