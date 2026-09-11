L'amministrazione informa che martedì 15 settembre, a partire dalle 3 del mattino verrà effettuato un intervento adulticida contro le zanzare nelle aree comunali indicate dalla Provincia di Oristano. Un'operazione che porta benefici immediati riducendo la presenza delle zanzare, limitando i disagi nelle ore serali e contribuendo alla prevenzione delle malattie diffuse dagli insetti. Il trattamento sarà eseguito nelle zone evidenziate nella mappa pubblicata sulle pagine istituzionali dell'ente e richiede la collaborazione della popolazione. Il Comune invita infatti a seguire alcune semplici ma importanti precauzioni come tenere le finestre chiuse, proteggere gli animali domestici, non lasciare panni stesi, non sostare vicino ai mezzi, lavare accuratamente frutta e verdura. Dal Municipio evidenziano che si tratta di un intervento programmato e necessario, inserito nel piano stagionale di contenimento delle infestazioni. La scelta di operare nelle prime ore del mattino permette di ridurre l'impatto sulla quotidianità dei cittadini e di massimizzare l'efficacia del trattamento. Un'azione che punta a vantaggi concreti: meno insetti, maggiore vivibilità degli spazi pubblici e una tutela più efficace della salute collettiva.

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