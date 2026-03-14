Nuova guida per la First Cisl nell’Oristanese. Il direttivo territoriale della federazione che rappresenta i lavoratori del credito e delle assicurazioni ha rinnovato i propri vertici eleggendo la segreteria che accompagnerà l’attività sindacale nel territorio nei prossimi anni.

A ricoprire l’incarico di segretario generale sarà Marcello Serra, dirigente sindacale di Intesa Sanpaolo. Con lui faranno parte della segreteria Marco Turnu, della BNL BNP Paribas, e Valentina Orrù, del Banco di Sardegna.

La composizione dell’organismo dirigente, spiegano dal sindacato, mette insieme esperienza e ricambio generazionale e riflette la presenza delle principali realtà bancarie attive nella provincia di Oristano.

Nel corso della riunione del direttivo è stato tracciato anche il quadro di un comparto in rapida evoluzione. Il settore bancario e assicurativo sta infatti affrontando una fase di cambiamenti significativi, tra nuovi modelli organizzativi e processi di digitalizzazione che stanno ridisegnando il lavoro negli istituti di credito.

Il segretario generale della First Cisl Sardegna ha richiamato, nel suo intervento, il ruolo del sindacato nei territori per accompagnare queste trasformazioni e continuare a garantire tutela e rappresentanza alle lavoratrici e ai lavoratori.

«Lavoreremo con spirito di squadra - ha assicurato Serra - per rafforzare la presenza della First Cisl nei luoghi di lavoro e mantenere un rapporto diretto con le lavoratrici e i lavoratori».

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