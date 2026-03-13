Da stamattina il consigliere comunale sardista Carlo Deidda è ufficialmente entrato a far parte della civica assemblea bosana.

Dopo la surroga in aula prende il posto della consigliera Daniela Brundu, anche lei del Psd’Az, che si è dimessa per ragioni professionali. Dal punto di vista politico non cambia nulla perché il neo consigliere Deidda, anche lui farà parte della maggioranza guidata dal sindaco Alfonso Marras.

Successivamente il Consiglio ha affrontato il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Giudice di Pace di Oristano, punto approvato senza particolari rilievi. Via libera anche all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione per l’anno 2026. Tra i temi più tecnici, l’aula ha approvato anche l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di terreno privato nel comparto “Sa Molina Teridi”, lotto n. 33, passaggio necessario per completare alcune procedure urbanistiche.

È stato inoltre discusso e approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, punto che ha richiesto un chiarimento procedurale. È stato evidenziato infatti come mancasse il parere della commissione competente ma i consiglieri di minoranza, per voce di Angelo Masala e Alessandro Campus, hanno chiesto di procedere comunque. Non sono state invece discusse le interrogazioni e interpellanze, poiché non erano state inserite le risposte scritte, come previsto dal regolamento.

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