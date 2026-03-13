A Ghilarza, in occasione dei cinquant'anni di attività del Gruppo Onnigaza, saranno proposte delle nuove iniziative. “Chimbanta annos contados in unu” arriva così alla seconda parte dedicata alle feste tradizionali, argomento caro all'associazione. Il programma dal titolo “Festa” propone laboratori, percorsi, animazioni. Oggi 13 marzo si è svolto il secondo incontro della scuola di ballo sardo aperta ai bambini e adolescenti dai tre ai 14 anni.

Domani 14 marzo, alle 16, l'appuntamento è alla Torre aragonese per visitare la piazza dove si svolgono le diverse feste. A far da guida sarà Tommaso Sanna, esperto di storia ghilarzese. Domenica 15 marzo, alle 16:30 all'auditorium comunale, l'appuntamento sarà interamente dedicato alle feste presso i novenari campestri di Ghilarza.

Si inizierà con l’animazione, a cura del gruppo Onnigaza, della leggenda “La campana del Tirso”. Marinella Marras, storica delle tradizioni popolari, parlerà quindi delle feste presso le chiese campestri del territorio ghilarzese.

«Anche questa seconda parte, dedicata alla comunità di Ghilarza, ha l'intento di raccontare e presentare le competenze che l'associazione Onnigaza ha maturato nel tempo, ma soprattutto di conoscere meglio sia argomenti di carattere etno-demoantropologico sia la storia del paese», afferma proprio Marinella Marras. Prosegue anche la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con post pubblicati sui social sull’argomento insieme a quelli sulla storia dell’associazione.

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