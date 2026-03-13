Non sarà un semplice concerto, ma un appuntamento che unisce musica e meditazione nel segno della Passione di Cristo. Sabato 21 marzo, alle 19, la chiesa di San Martino a Oristano ospiterà “Passionem Christi Cantamus”.

Protagonista della serata sarà il Coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea, diretto dal maestro Riccardo Zinzula. Il programma ripercorre i momenti della Passione, della morte e della resurrezione attraverso brani corali di forte intensità espressiva.

Il concerto è pensato come un itinerario musicale e spirituale, nel quale all’esecuzione dei brani si affiancheranno momenti di riflessione sui misteri della Passione. Le laude saranno curate da Giuseppe Tassara, mentre all’organo siederà Fabio Frigato.

La meditazione sarà affidata ai volontari del Touring Club Italiano nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per Voi”, che accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento sul significato religioso e culturale della Passione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Oristano, del Comune di Oristano – assessorati alla Cultura e allo Spettacolo – della parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata, della Scuola civica di musica di Oristano e dell’associazione Coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea. L’ingresso è libero.

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