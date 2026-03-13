Paese natale di Sant'Ignazio, patria del tartufo e ora anche luogo di formazione. Dal 22 al 29 marzo prossimi, il Comune di Laconi ospiterà il Corso di Biologia dell’Impollinazione, un’iniziativa formativa di alto profilo rivolta a studenti universitari e dottorandi.

Ben 62 partecipanti, tra docenti, ricercatori e studenti, saranno presenti sul territorio grazie a una collaborazione scientifica internazionale che coinvolge diversi atenei. Le università coinvolte sono quelle di Cagliari, Hohenheim (Germania), Mainz (Germania), Napoli (Università Federico II) e Zurigo (Svizzera).

«Il corso prevede lezioni, attività pratiche e lavoro sul campo, con un focus sui meccanismi dell’impollinazione, fondamentali per la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi – spiega il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas – un’importante occasione per valorizzare Laconi come luogo di scienza, formazione e natura, con una significativa ricaduta culturale e scientifica sul nostro territorio».

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