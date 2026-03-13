Aveva ordinato la droga online. E quando il pacco è arrivato al punto di ritiro, oltre al destinatario c’era anche la Guardia di finanza. La scatola conteneva cinque chili di hascisc, così per un 35enne, originario di Capoterra ma residente a Oristano, è scattato l’arresto.

Il 35enne aveva acquistato la droga online in una delle tante vetrine virtuali, in cui sempre più spesso è possibile ordinare sostanze stupefacenti. L’affare sembrava andato a buon fine, il pacco era arrivato a destinazione ma non era atteso soltanto dal disoccupato. Anche gli uomini della Guardia di finanza di Olbia da giorni stavano monitorando il viaggio di quella scatola sospetta, dal momento della spedizione fino a quando il corriere l’ha inserita nel locker (l’armadietto per il ritiro automatico) allestito all’interno di un supermercato. Poi hanno aspettato che il destinatario si presentasse per il ritiro e a quel è scattato il blitz.

Il 35enne è comparso in Tribunale per la direttissima. Assistito dall’avvocata Maria Giuseppa Scanu ha deciso di patteggiare, con la pm Sara Ghiani è stata concordata una pena di 11 mesi. La giudice Federica Colantonio ha sospeso la pena con la condizionale, così il disoccupato 35enne (incensurato) è potuto tornare subito in libertà.

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