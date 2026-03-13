Nuovi lavori a Paulilatino nel complesso delle scuole di via Grazia Deledda, oggetto alcuni anni fa di interventi importanti. Ora si interverrà sulla messa in sicurezza dei solai e in particolare dei controsoffitti. Il cantiere partirà non appena saranno concluse le lezioni in modo che siano ultimati prima dell’avvio del prossimo anno scolastico.

Un’opera che si rendeva necessaria, ma per la quale il Comune non disponeva delle risorse necessarie per procedere. Ora dalla Regione è arrivato un finanziamento di 300 mila euro a cui si vanno ad aggiungere 13 mila euro del bilancio comunale. «Finalmente abbiamo le risorse per risolvere il problema alla radice – afferma il vicesindaco Serafino Oppo – premesso che non c’è mai stato pericolo per i ragazzi il personale, ogni anno abbiamo provveduto a fare la verifica sulla tenuta dei controsoffitti. Ora si metteranno direttamente in sicurezza e non sarà più necessario provvedere ogni anno».

Il primo lotto prevede una spesa di 313 mila euro, ma il Comune, viene chiarito in delibera, «è in attesa del decreto di assegnazione del contributo da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, a conferma della graduatoria pubblicata dal ministero, nella quale il Comune di Paulilatino risulta in posizione utile per l’assegnazione del finanziamento statale di 200 mila euro da destinare al secondo lotto esecutivo».

E si aggiunge anche: «L’Amministrazione comunale è impegnata nella individuazione di coperture finanziarie alternative, che possano essere iscritte nel bilancio comunale, anche a valere su altri diversi fondi del Ministero dell’Istruzione, in quanto è auspicabile che i lavori di entrambi i lotti esecutivi si realizzino durante la pausa didattica al fine di consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre prossimo. Al momento, il Comune non dispone di locali alternativi adeguati nei quali eventualmente trasferire temporaneamente la didattica di scuola primaria e secondaria inferiore”.

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