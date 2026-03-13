Non un semplice mezzo di trasporto, ma una vera e propria unità mobile polifunzionale progettata

per operare con massima efficienza in scenari di emergenze idriche e criticità legate al delicato tema del dissesto idrogeologico. A Ollastra si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale di un nuovo automezzo Ford Ranger alla compagnia barracellare locale.

Alla presenza del sindaco Osvaldo Congiu, della Giunta comunale e del comandante della compagnia Fausto Medda, le chiavi del veicolo sono state consegnate simbolicamente agli operatori che presidiano l'agro. L'investimento introduce un vero e proprio ecosistema tecnologico a supporto della Compagnia.

La sorveglianza del territorio viene, infatti, potenziata dall'impiego di un drone per la ricognizione aerea e di fototrappole ad alta risoluzione, strumenti fondamentali per il monitoraggio dei punti sensibili e il contrasto efficace all'abbandono illecito di rifiuti e alle discariche abusive. Per garantire la massima operatività anche in condizioni di scarsa visibilità, la dotazione comprende un carrello, una torre faro capace di illuminare a giorno le aree di soccorso durante gli interventi notturni.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza degli operatori, che da oggi possono contare su nuove tute antincendio certificate, progettate secondo i più alti standard di protezione. Questo insieme di dotazioni trasforma i barracelli in vere e proprie sentinelle tecnologiche, capaci di coniugare la storica dedizione al territorio con strumenti moderni all'altezza dei rischi attuali, dalla lotta ai roghi alla gestione delle alluvioni.

«Con la consegna di questo Ford Range - ha dichiarato il sindaco durante la cerimonia – rafforziamo il braccio operativo della nostra comunità nelle campagne. I baraccelli sono le nostre sentinelle: meritano strumenti all'altezza dei rischi che affrontano e della dedizione che dimostrano ogni giorno. Questo mezzo, unitamente alle nuove tecnologie di monitoraggio come droni e fototrappole, garantisce operatività in contesti difficili, dal contrasto ai roghi al supporto durante le alluvioni o le carenze idriche».

Il comandante Medda ha espresso soddisfazione per l'arrivo del nuovo Ranger, sottolineando come l'ammodernamento del parco macchine sia essenziale per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia degli interventi.

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