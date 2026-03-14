Il Comune di Villaurbana, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso per l’iscrizione o rinnovo all’Albo delle Associazioni e la concessione di contributi alle stesse associazioni che operano sul territorio comunale.

L’avviso è riferito alle manifestazioni o attività che si svolgeranno nell’anno 2026. L’obiettivo dell’intervento è quello di concedere contributi ordinari per lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciali, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la comunità.

Il comune soddisferà le richieste se presenti i criteri di rilevanza sociale, culturale, economica, ambientale dell’attività, qualità progettuale, coinvolgimento della popolazione e rilevanza dell’evento. Le risorse messe a disposizione dall’ente comunale ammontano a 4mila euro.

La concessione del contributo è subordinata all’iscrizione delle associazioni all’Albo. La richiesta dovrà essere indirizzata all’Ufficio Servizi Amministrativi e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 marzo; la consegna potrà avvenire a mano o via PEC.

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