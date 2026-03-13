Un 50enne è stato arrestato dalla Polizia per spaccio di droga.

Da qualche tempo gli uomini della squadra mobile, coordinati dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, seguivano alcuni movimenti sospetti. E giovedì sera hanno aspettato l’orario di chiusura della rivendita di autoricambi, in cui lavora il 50enne, e dopo un controllo di routine è scattata la perquisizione domiciliare. Qui gli agenti hanno trovato 300 grammi di hascisc, 100 grammi di marijuana, una piccola quantità di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale destinato, secondo gli investigatori, al confezionamento delle dosi di droga.

Oggi il processo per direttissima. La giudice Federica Colantonio ha convalidato l’arresto su richiesta del pubblico ministero Sara Ghiani, mentre la difesa con l’avvocata Silvana Citroni ha chiesto termini a difesa per poter esaminare gli atti e mettere a punto la strategia difensiva. La giudice ha poi disposto l’obbligo di firma per il 50enne.

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