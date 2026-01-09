L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale–territorio della Asl 5 di Oristano ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai turni di apertura degli ambulatori straordinari di comunità territoriali. A  Terralba, arrivano conferme e novità utili per i cittadini che necessitano di assistenza sanitaria di base.

L’Ascot di via Napoli 3 sarà operativo nella settimana dal 12 al 17 gennaio con un calendario articolato che copre tutte le fasce orarie, dal mattino al pomeriggio, garantendo così un servizio continuativo e facilmente accessibile.

Ecco nel dettaglio gli orari:

  • Lunedì: dalle 14.00 alle 19.00

  • Martedì: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 9.00 alle 14.00

  • Mercoledì: dalle 8.00 alle 13.00

  • Giovedì: dalle 8.00 alle 13.00 (doppio turno)

  • Venerdì: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 19.00

  • Sabato: dalle 9.00 alle 14.00

La Asl ricorda che i turni degli altri Ascot della provincia restano invariati, salvo nuove comunicazioni, e che il calendario completo delle aperture è consultabile sul sito istituzionale www.asl5oristano.it, nella sezione dedicata agli Ascot.

