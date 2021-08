Quattro anni e 8 mesi di carcere. E’ quanto deve scontare un uomo di 42 anni di Oristano, arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della ex moglie.

In seguito alla sentenza di primo grado, l’uomo aveva presentato ricorso sia in appello che in cassazione. Ma entrambe le impugnazioni sono state rigettate e, dopo il rigetto dell’istanza da parte della Suprema Corte, la condanna è diventata esecutiva. Per il 42enne si sono dunque aperte le porte del penitenziario.

Secondo quanto accertato dalle indagini, l’uomo, durante i primi anni di relazione, ha più volte maltrattato e abusato della moglie e, nel 2018, avrebbe iniziato a vessare anche i figli minorenni.

A quel punto la donna avrebbe trovato il coraggio di abbandonare la casa dove vivevano e di sporgere denuncia, raccontando gli anni di abusi subìti.

(Unioneonline/l.f.)

