Ennesimo incidente sulle strade Provinciali dell’Oristanese. Questa sera due persone sono rimaste ferite lungo la strada che collega il centro di San Vero Milis con la Statale 292. I feriti sono stati accompagnati al Pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

L’incidente sulla Provinciale 10 è avvenuto poco dopo le 19.30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e l’impatto è stato molto violento. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, che hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre i feriti dai veicoli e poi hanno messo in sicurezza l’area. Sulla strada Provinciale sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Non sono mancati i disagi alla circolazione che ha subito qualche rallentamento durante la fase dei soccorsi.

