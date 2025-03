La Giunta Loi ha approvato due progetti importanti. In particolare con 45 mila euro si interverrà sulla manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico della palestra comunale. Questa, attualmente affidata alla Federazione Italiana Pesistica, versa in pessime condizioni sia per quanto riguarda l’esterno e sia per la parte relativa agli spogliatoi.

Per questo il Comune, tempo addietro, aveva partecipato ad un bando della Regione presentando un progetto di 210 mila euro di cui 45 mila a carico del bilancio comunale. E ora dalla Giunta precisano: «Considerato che a seguito dell’avviso pubblico pubblicato dalla Regione l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando e seppure in graduatoria non ha ottenuto il finanziamento per l’anno 2025, è intendimento dell’Ente utilizzare il co-finanziamento accantonato per la partecipazione al bando dell’importo di 45.000 euro per realizzare un primo lotto funzionale in modo da risolvere i problemi più gravi».

Approvato per 25 mila euro anche il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione scalinata in via Galilei e ripristino muri di contenimento in località “Funtana Majore”.

