Sini, domenica 29 marzo appuntamento con "Passeg...Giare in Marmilla"L’itinerario di giornata prevede l’escursione in alcuni dei punti più caratteristici del paese
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Fa tappa a Sini il quinto appuntamento della manifestazione itinerante “Passeg….Giare in Marmilla”. Domenica 29 marzo, dunque, l’iniziativa primaverile ideata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis” e la collaborazione di Pro loco e associazioni locali si sposterà nel piccolo centro della Marmilla, conosciuta in tutta l’isola anche per la “Sagra de su Pani Saba”.
L’itinerario della mattinata prevista a Sini, prevede, il ritrovo alle 8.30 e la partenza alle 9. L’itinerario di giornata prevede l’escursione all’Ulivo millenario, la “Casa de Tziu Modestu”, la Chiesa di San Giorgio, la visita all’altopiano della Giara e al parco comunale di “Crachera”.
Un percorso di circa 8 chilometri e 800 metri, con un dislivello di 360 metri, di difficoltà media, adatta a camminatori abituali.