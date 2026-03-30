Il Comune di Simaxis è alla ricerca di un'area da destinare a parcheggi con accesso diretto in via San Simaco, nel tratto della Statale 388 che attraversa il centro abitato. Pochi giorni fa è stata pubblicata una manifestazione d'interesse per l'acquisizione di una proprietà privata.

Come si legge nell'avviso pubblico, l'immobile proposto dovrà possedere diversi requisiti, tra cui una superficie minima non inferiore a 80 metri quadri, tale da consentire una distribuzione razionale degli stalli e delle corsia di manovra. Si richiede, inoltre, l'assenza di vincoli di inedificabilità, paesaggistici o ambientali, o di condizioni di rischio idraulico o geomorfologico. Non devono inoltre sussistere servitù, diritti di terzi o contenuti che consentano l'acquisizione o l'utilizzo pubblico.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda con tutta la documentazione prevista dal bando entro il 19 aprile 2026. Il Comune, guidato dal sindaco Giacomo Obino, si riserva ogni valutazione di merito senza obbligo di procedere all'acquisizione. Si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche sugli immobili proposti, previo accordo con i proprietari, e di valutare comparativamente tutte le manifestazioni pervenute, scegliendo l'immobile più idoneo, senza che ciò comporti obblighi di acquisizione o priorità a favore di alcun proponente. Sul sito istituzionale sono presenti tutte le informazioni.

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